Allarme incendio, nel pomeriggio a Olbia.

Nella zona industriale, precisamente in via Mosca, sono andate a fuoco, per circostanze in fase di accertamento, alcune masserizie, all’interno di un cantiere edile.

Dopo l’allarme, pronto è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, dove erano presenti anche della bombole di Gpl.

Limitati i danni e, fortunamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

