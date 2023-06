Le Forze dell’ordine trionfano alla Remata del marinaio aggiudicandosi la seconda tappa del circuito remiero riservato ai mestieri, andata in scena a Olbia.

Seconda piazza per l’Aspo, terza la squadra dell’Inps. Ai piedi del podio, infine, le Estetiste. Con i campioni in carica degli Operatori marittimi costretti al forfait all’ultimo momento per problemi di lavoro, le Forze dell’ordine sono riuscite ad avere ragione della concorrenza, su un percorso di 240 metri con due virate nello specchio d’acqua di via Escrivà, in 2’2”15.

Nella prima sfida Aspo meglio dell’Inps di pochissimo, senza storia, invece, la seconda tra i vincitori e le Estetiste. Ultimo appuntamento il 1° luglio, quando alla gara si uniranno i Veterinari e i Professori, facendo salire a sette il numero di armi in competizione.

