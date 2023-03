Rubinetti all’asciutto lunedì mattina in buona parte di Olbia a causa di un importante intervento di manutenzione straordinaria nelle condotte di via Valle d’Aosta.

«L’intervento – si legge nella nota di Abbanoa – si inserisce nell’ambito dei lavori di adeguamento e razionalizzazione delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere da parte del Comune di Olbia. Approfittando del cantiere in corso, il gestore eseguirà interventi nelle proprie condotte limitando, in questo modo, i disagi legati agli scavi stradali».

Per eseguire le operazioni nella rete idrica, dalle 8.30 alle 14 sarà sospesa l’erogazione nel nodo principale al servizio delle zone di Baratta, Olbia Centro, via Galvani, via Barcellona, via Vittorio Veneto e traverse. Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. In ogni caso, eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Olbia è tra i primi Comuni dell’Isola dove si sta applicando l’ingegnerizzazione della rete idrica con l’obiettivo di rendere l’intero sistema più efficiente.

