Nove monoliti in granito, uno per ogni vittima, tra cui due bambini, in memoria delle persone che hanno pagato con la vita la furia del Ciclone Cleopatra, che ha devastato Olbia il 18 novembre 2013 e di cui oggi ricorre il decimo anniversario.

L'opera, realizzata dall'artista Nicola Filia, sarà inaugurata al termine della funzione religiosa, celebrata dal monsignor Sebastiano Sanguinetti, in corso di fronte all'installazione, sul lungomare San Josemaria Escrivà.

