Illustrare lo stato dell'arte e le attività in corso per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale della città: si terrà domani a Olbia, al Museo archeologico, l'incontro pubblico ‘Olbia. Beni culturali, lavori in corso’, organizzato dall'amministrazione comunale e dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro. Durante il convegno, saranno descritti i lavori attualmente in corso sui relitti lignei esposti all'interno del Museo archeologico: sono sotto monitoraggio le condizioni microclimatiche dell'ambiente in cui sono custodite le navi e si stanno sostituendo alcune strutture di supporto in legno con nuove in metallo, si sta implementando l'apparato espositivo con nuovi pannelli informativi e con un video che ripercorre la scoperta dei reperti nel porto antico. Nel corso del convegno, inoltre, saranno presentate le prospettive per la fruizione del complesso nuragico Belveghile nel quale è in fase di ultimazione la struttura di accoglienza a cura del Segretariato regionale del ministero della Cultura che ha anche completato il restauro di due edifici nell'area demaniale Ex artiglieria che sarà raccontato durante l'incontro. “La nostra città è un sito importantissimo per i ritrovamenti archeologici: un esempio sono le due navi romane e una medievale esposte al Museo di cui nel mondo si contano pochissime attestazioni e noi continueremo a prenderci cura e a mettere in luce questo patrimonio dal valore inestimabile”, ha detto il sindaco, Settimo Nizzi.

