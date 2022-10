È stato inaugurato, stasera a Olbia, l'ultimo tratto del waterfront cittadino che, dal lungomare Francesco Cossiga, arriva al Molo vecchio.

"Abbiamo lavorato tanto e seguito sin dal primo momento i lavori per la realizzazione di una delle cose più belle fatte nella nostra città ", ha esordito il sindaco, Settimo Nizzi, al taglio del nastro, alla presenza del vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, Monsignor Sebastiano Sanguinetti, e delle autorità militari.

"Costata circa dieci milioni di euro, l'intera riqualificazione del lungomare prende il via con la vecchia amministrazione comunale, alla quale siamo succeduti nel 2016, da cui abbiamo ripreso e affinato la progettazione fino ad arrivare ad indire il bando di gara", ha detto Nizzi, il quale, previ accordi, auspica di mantenere la gestione dell'area che, a lavori ultimati, dovrebbe essere riconsegnata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

L'inaugurazione del nuovo tratto del waterfront che costeggia via Poltu Ezzu, su cui è stata allestita anche una palestra all'aperto per adulti, è stata l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte dei lavori di riqualificazione della linea di costa dell'ansa sud dove, ha spiegato il primo cittadino, "sarà realizzata una pista ciclabile, in continuità con quella già esistente, che parte dalla radice dell'Isola Bianca per collegare il centro città, da una parte con l'aeroporto e la Marina di Olbia e dall'altra, forse nel 2023, con la spiaggia di Pittulongu".

