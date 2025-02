Arrivano altre concessioni, nel nome del volontariato, per i ragazzi con disabilità, provenienti da tutta l'isola, ospiti della struttura di Villa Chiara, vicino a Olbia. La cooperativa Villa Chiara, che gestisce la struttura, caratterizzata in particolare dal volontariato, con la partecipazione dell'Oftal (l'associazione che si dedica ai disabili per il trasporto a Lourdes) a dicembre dell’anno scorso ha partecipato a un bando indetto da Fondazione di Sardegna per la concessione di un contributo a fondo perduto dedicato al settore volontariato filantropia e beneficenza per il 2024, contribuendo così all’acquisto di cinque letti elettrici motorizzati multi funzione, che sono stati installati nella struttura residenziale di Villa Chiara. «Letti che rappresentano un valido supporto per i ragazzi più fragili dal punto di vista motorio», dice Tore Acca, presidente regionale dell'Oftal e uno dei fondatori di Villa Chiara, «letti che permettono le operazioni di messa a letto, alzata e posizionamento in stazione semi-eretta per un ipotetico pranzo a letto o abbassare e alzare l’altezza per supportare i movimenti in autonomia nello spostamento dalla carrozzina al letto e viceversa. Il pratico e intuitivo telecomando assicurato al lato del letto, permette un utilizzo autonomo delle funzioni».

Con lo stesso finanziamento filantropia e volontariato era incluso anche un altro bando per l’acquisto di legname e materiale per realizzazione di apposite pedane destinate alla realizzazione di passerelle per scendere al mare e la creazione di pavimenti all'ombra, dedicate al progetto nella struttura vacanziera "Oftal del Sole", al Lido del Sole. «Con quel finanziamento», spiega Tore Acca, «abbiamo acquistato i materiali necessari, per rendere la struttura più agevole».

Tutto sarà messo in opera per la prossima stagione estiva. Per questa concessione, i ragazzi e l’intero staff di Villa Chiara ringraziano la Fondazione Sardegna.

