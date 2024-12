Estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente: un equilibrio che nel design d’interni non è più un’utopia, ma una realtà tangibile. Questo il tema al centro dell’evento “Spazio, ambiente e comfort: i materiali di tendenza per il prossimo futuro”, che si terrà domani alle 18 in via Niger a Olbia, per svelare le ultime innovazioni del settore.

Promosso da Cloto, azienda leader nell’uso di materiali sostenibili, l’appuntamento approfondirà le tecnologie più all’avanguardia per promuovere un’economia circolare. Protagonisti saranno materiali naturali, riciclati e certificati, utilizzati senza compromessi su qualità e design. Tra le tecniche all’ordine del giorno spiccano il taglio a controllo numerico, i sistemi 2D e 3D e il laser scanner, tutti strumenti capaci di ridurre sprechi e ottimizzare i processi produttivi.

«La sostenibilità non è più solo una scelta, ma una visione responsabile, un asset per un Made in Italy contemporaneo e performante», sottolinea Francesca Pinna, amministratrice di Cloto.

Il programma prevede l’intervento di Luca Malfatti, docente di Scienza e Tecnologia dei Materiali all’università di Sassari, che illustrerà le potenzialità di biocompositi e nanomateriali nel design d’interni. «Il design non deve essere solo bello, ma anche etico», spiega Malfatti. A moderare l’incontro Antonio Usai, docente di innovation management all’Università di Sassari.

