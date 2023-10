Inserire San Pantaleo tra i Borghi più belli d'Italia: è la proposta avanzata dai consiglieri del Partito Democratico che, oggi, hanno protocollato una mozione, primo firmatario Stefano Spada, per chiedere a sindaco e giunta di porre in essere le procedure per candidare il borgo rurale a far parte della rete dell'Anci che promuove le piccole comunità ricche di patrimonio d'arte e cultura e di prevedere, nel bilancio finanziario attuale, specifiche risorse per la partecipazione al bando.

Convinti che il borgo rurale, situato a venti chilometri da Olbia, racchiuda tutte le caratteristiche per essere promosso a livello nazionale e internazionale, Spada precisa che «la promozione della nostra storia e del nostro ambiente è uno dei pilastri dell'azione politica del PD: investire in San Pantaleo è un passo fondamentale per garantire una crescita economica, sociale e culturale per tutta la nostra comunità».

Nato ai primi dell'Ottocento attorno a un piccolo stazzo, secondo i consiglieri dem, «San Pantaleo è un gioiello dell'architettura gallurese tradizionale, con casette in granito, una chiesa e una piazza incantevoli, oltre a essere inserito in una spettacolare campagna montuosa e circondato da rocce granitiche rosa».

