Cerimonia congiunta, a suggellare la consolidata collaborazione tra i due corpi, tra Capitaneria di Porto e Vigili del fuoco di Olbia in occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore della patrona Santa Barbara.

La Santa messa di stamattina nella Basilica di San Simplicio - presenti tra gli altri la vicesindaca Sabrina Serra, personale della Marina in congedo e l’Associazione marinai d’Italia – è stata officiata dal parroco Don Antonio Tamponi.

“Sottolineo l’importanza dello spirito di sacrificio, che accompagna il personale della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco nell’adempimento dei propri compiti istituzionali, rivolto per entrambi, al servizio della salvaguardia dell’altrui incolumità” ha detto il Direttore Marittimo della Sardegna Settentrionale, Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo - e ringrazio le Autorità presenti che hanno voluto, in un numero così elevato, condividere la celebrazione di una festa per noi fortemente sentita”. Per il Corpo dei Vigili del Fuoco presente il Direttore Regionale della Sardegna, Gen. Gianfrancesco Monopoli.

