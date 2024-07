Ad Olbia c'è attesa per la prima edizione del Festival internazionale del folclore "Terranova", in scena nel cuore del centro storico, domenica 28 luglio, dalle 19. Ad accompagnare i promotori della manifestazione, il gruppo folk di Olbia con il patrocinio del Comune, saranno il “Gruppo Folk Tradizioni Popolari De Garteddì”, “Gruppo folk Bella Mia” di Busachi, l’”Accademia delle tradizioni popolari Città di Tempio”, i calabresi “Gruppo folk A. Pacchianeddra Sansustisa e gli ospiti internazionali, i colorati panamensi “Agrupación folclorica Encantos de mi Panamá” e dalla Slovacchia il “Gruppo folk Pol'ana”. La festa di musica e balli prenderà il via con la sfilata in partenza dal Museo Archeologico per le vie del centro con arrivo sul palco di Piazza Elena di Gallura, adiacente al Molo Brin. Lì inizierà la vera e propria kermesse folcloristica presentata da Giuliano Marongiu.

