Fiera di beneficenza e di autofinanziamento per Casa Silvia, la onlus olbiese che sostiene i malati oncologici e lo loro famiglie.

Con i suoi 25 anni di attività l’organizzazione è un punto di riferimento per tutti i pazienti - che arrivano da molte parti dell’Isola - che devono seguire le terapie negli ospedali cittadini. La struttura, in Via Bazzoni Sircana nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II, ha sei stanze con bagno, indipendenti, ed è gestita da circa 40 volontari.

«Abbiamo festeggiato da pochissimo i venticinque anni e grazie al lavoro di tutti i volontari, che danno tutto quello che possono - ha ricordato la presidente Mariangela Lorettu –, l’attività non si è fermata neanche durante la pandemia».

Casa Silvia offre, sempre a titolo gratuito, anche altri servizi rivolti ai soli pazienti oncologici: sostegno psicologico individuale per gli ammalati ed i loro familiari e gruppi di autoaiuto. Inoltre, è presente il servizio fisioterapia riabilitativa post-operatoria per le donne operate al seno.

I manufatti in vendita, piccoli preziose opere di cucito anche a tema natalizio, insieme a una vasta scelta di dolci artigianali, serviranno a finanziare le spese della Casa; saranno in mostra da venerdì fino a domenica, dalle nove e mezzo alle tredici e dalle sedici alle diciannove. Si potranno acquistare anche durante tutto il periodo natalizio.

