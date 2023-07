Ancora degrado e violenza a Olbia. Intorno alla mezzanotte di ieri un giovane, affetto da problemi psichici e di tossicodipendenza, si è scagliato contro alcuni passanti in piazza Matteotti.

Era a petto nudo e completamente ricoperto di sangue proveniente a quanto pare da un taglio sulla mano che si era procurato col coccio di vetro di una bottiglia rotta.

Il ragazzo, di origine straniera ma residente in città con la famiglia, era in evidente stato di alterazione: ha iniziato a urlare contro alcune persone che erano sedute sulle panchine e avrebbe tentato di avvicinare una giovane toccandola con le mani insanguinate. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno immobilizzato lo straniero, poi portato via da un’ambulanza verso l’ospedale Giovanni Paolo II dove è stato ricoverato. Le sue ferite sono di lieve entità, si attendono le disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/s.s.)

