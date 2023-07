«È necessario prendere provvedimenti urgenti: le forze dell'ordine, con il supporto dell'amministrazione comunale, devono intervenire prima che la situazione degeneri». A chiederlo, in un documento inviato al Comune, Confcommercio Olbia, all'indomani dell'ultimo episodio di violenza che si è consumato due notti fa in Piazza Matteotti e a seguito di un'assemblea degli operatori del centro storico, che si è svolta qualche giorno fa nella sede dell'associazione, durante la quale esercenti e residenti hanno manifestato preoccupazione per la presenza di fenomeni di microcriminalità, scarsa sicurezza e mancati controlli nel "salotto buono della città".

«Bisogna prendere atto che gli episodi criminosi che capitano sempre più frequentemente in centro non possono essere catalogati come piccoli incidenti causati da pseudo bande di ragazzini annoiati: le segnalazioni che ci pervengono raccontano di episodi ben più gravi, risse, spaccio e danneggiamenti sono quasi all'ordine del giorno», scrive Confcommercio.

E chiede che «venga presidiato il centro con una presenza costante, soprattutto nelle ore notturne, con pattuglie a piedi che controllino le varie aree e vie limitrofe e l'immediato ripristino della stazione mobile che garantiva una presenza costante e svolgeva un ruolo fondamentale come presidio del territorio».

© Riproduzione riservata