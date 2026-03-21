Nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’1.30, la squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia è intervenuta sulla Strada Provinciale 729, all’ingresso della città, a causa di un incendio che ha coinvolto un'autovettura.

L’allarme è scattato a seguito di numerose segnalazioni giunte alla sala operativa. Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco hanno trovato il veicolo completamente avvolto dalle fiamme, nella parte anteriore del motore.

Il rogo si è sprigionato mentre l'auto era in marcia, ma fortunatamente il conducente – unico occupante del mezzo - è riuscito ad accostare e ad abbandonare l’abitacolo tempestivamente, prima che il fuoco si propagasse all'intero veicolo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla successiva messa in sicurezza dell'area. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato di Olbia per la gestione della viabilità.

Non si segnalano feriti.

(Unioneonline)

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