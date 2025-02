Tragico schianto questa mattina a Olbia, all’incrocio tra via Nervi e via Veronese: nello scontro tra una moto e un’auto, una Volkswagen Touran guidata da una donna, ha perso la vita Raffaele Masala, 32 anni, di Nule, che era in sella alla sua Yamaha R1.

I soccorritori, accorsi immediatamente sul posto, hanno tentato di rianimarlo per circa venti minuti ma il ragazzo ma non ha mai dato segni di vita.

Sul posto, oltre ai medici dell’Areus, sono intervenuti polizia locale di Olbia e vigili del fuoco.

La strada è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Silvia Orrù

