Annullato (senza addurre spiegazioni) il bando per il rinnovo 2023 dell'assegnazione degli stalli nel parcheggio Le Piramidi, i residenti del centro storico sono sul piede di guerra.

A pochi giorni dal ricevimento di una mail, da parte dell'Aspo, che confermava l'avvenuto inserimento in graduatoria per l'ottenimento dello stallo, i titolari di abbonamento a tariffa residenti si sono visti recapitare una comunicazione che abrogava la manifestazione di interesse. "Si comunica - si legge - che con provvedimento del direttore generale, in accordo con l'amministrazione comunale, l'avviso di manifestazione di interesse, pubblicato in data 15 novembre scorso, è stato annullato ai sensi del punto 15 del suddetto avviso". Ossia, secondo discrezione della società in house che gestisce il parcheggio, senza che nei soggetti interessati insorga alcuna pretesa o diritto.

"Per questo motivo - continua la mail - si informa che la procedura di assegnazione non avrà luogo e si specifica che lo stallo dovrà essere inderogabilmente liberato alla scadenza dell'abbonamento in corso".

Così, il 30 gennaio prossimo, «le sessanta macchine che trovavano alloggio in quel parcheggio, si riverseranno nelle vie del centro storico, già incapienti di posteggi», dicono dal direttivo del Comitato centro storico di Olbia, che, oggi, ha scritto al sindaco, Settimo Nizzi, per chiedere un incontro urgente che fornisca una spiegazione e un'immediata soluzione, dopo le numerose segnalazioni delle famiglie coinvolte che, interpellata l'Aspo, non hanno ricevuto nessun chiarimento. Comitato e cittadini sono in attesa di risposta, pena un picchetto di protesta davanti al Municipio.

