Personale specializzato dell’Arma dei Carabinieri sta eseguendo controlli a bordo di un velivolo della compagnia Eurowings atterrato a Olbia.

Sull’aereo, proveniente da Colonia, sarebbe stata segnalata durante la traversata la presenza di un ordigno, l’allarme bomba è arrivato alle forze dell’ordine dalla stessa compagnia aerea.

Il velivolo, atterrato nel pomeriggio nello scalo di Olbia, sarebbe dovuto ripartire subito dopo sempre in Germania, ma è stato fatto evacuare e ora si trova fermo in un piazzale dell'aeroporto per essere sottoposto ai controlli. Le attività sono in corso, affidate al personale di Polaria e ai Carabinieri.

L’aeroporto Costa Smeralda per ora resta aperto, il livello di allarme è basso.

- IN AGGIORNAMENTO -

