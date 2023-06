Al centro di Olbia con occhi e orecchie all’insù per vedere e ascoltare “Là sopra, musica dai balconi”. Scommessa vinta per l’iniziativa, ideata l’anno scorso dall’Associazione culturale “Archè”, che stasera fa il bis con inizio alle 19.

In collaborazione con l’Associazione Culturale “Mediterrarte”, la performance artistico-musicale si snoderà lungo le vie del centro affacciandosi dai balconi storici del Centro olbiese e accompagnando il pubblico in una passeggiata cultural-musicale da viale Principe Umberto, proseguendo per Corso Umberto I fino ad arrivare in piazza Regina Margherita.

Non solo musicisti, come il chitarrista Alessandro Mazzullo, ma anche i trampolieri e artisti di strada Fedro Muliello e Davide Bozzato e l’attrice Daniela Bandinu saranno gli indiscussi protagonisti di questo originale percorso che l’anno passato ha destato molto successo fra i tanti visitatori della città gallurese. L’evento preannuncia il festival musicale “Sentieri Sonori”, organizzato dall’Associazione Culturale Mediterrarte, in programma tra il 30 giugno e il 2 luglio in piazza Santa Croce.

