Terza strada scolastica nel Comune di Olbia: dopo quelle istituite in via Nanni e in via Gennargentu, il nuovo anno scolastico ne inaugura un'altra, a San Pantaleo.

Da oggi, via Molise su cui si affaccia l'ingresso della scuola elementare del borgo, sarà chiusa al traffico e alla sosta delle macchine nel tratto compreso tra via Livorno e via Sondrio, negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola per tutti i giorni di svolgimento delle lezioni.

L’iniziativa è stata adottata, ieri, dall'amministrazione comunale, dopo i risultati ottenuti con l'istituzione, in via sperimentale nel 2019, della prima strada scolastica cittadina, che vanta il primato in tutta l'Isola, a vantaggio degli studenti che frequentano le scuole medie, elementari e dell'infanzia presenti in via Nanni.

Un esperimento riuscito che, dopo iniziali resistenze, ha spinto tanti altri istituti della città a richiedere lo stesso trattamento, ottenuto lo scorso anno dalla scuola media Armando Diaz e dalle scuole elementari e dell'infanzia San Simplicio, con la chiusura di via Gennargentu, nel tratto compreso tra via Gabriele D'Annunzio e via Fera.

