Giornata di forti disagi per i passeggeri diretti o in partenza da Olbia, dopo l’incidente dell’aereo dell’Enav che ha provocato la chiusura dello scalo.

L’impatto sul Costa Smeralda è significativo: 32 voli in ritardo, 4 cancellati e 3 dirottati in altri aeroporti sardi.

L’aeroporto è stato riaperto poco prima delle 20, la chiusura è durata circa 7 ore.

Nel dettaglio sono stati cancellati i due voli Aeroitalia in arrivo e in partenza per Milano Linate, uno Easyjet in partenza per Bergamo e uno Ryanair sempre per Orio al Serio. Sono stati dirottati ad Alghero un volo Ryanair proveniente da Bergamo e uno Volotea in arrivo da Parigi Orly, mentre è atterrato a Cagliari l’Easyjet partito da Milano Malpensa.

I ritardi invece riguardano 32 voli, 15 in arrivo e 17 in partenza.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata