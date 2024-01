Notte di fuoco a Olbia. Gli uomini dei Vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno divorato 5 automobili.

Il primo intervento intorno alle 23, in via del Melograno. L’incendio ha interessato 2 autovetture, subito spente grazie all’ausilio di una squadra e il supporto dell'autobotte. Intorno alla mezzanotte, poi, in via Mosca, un secondo intervento per un’altra vettura in fiamme.

Subito dopo, in via Belgrado, un altro rogo, con due macchine distrutte, parcheggiate una di fianco all’altra. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sull’origine degli incendi indagano i Carabinieri.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata