Circa 94mila passeggeri, tra arrivi e partenze, per il periodo di Pasqua negli aeroporti del nord Sardegna. Rispetto allo stesso periodo del 2024, dal 17 al 22 aprile (quando Pasqua cadeva a marzo), negli scali di Alghero e di Olbia si registra una previsione di crescita del 39 per cento pari a circa 26mila passeggeri in più.

Previsti 578 movimenti, con un'offerta di oltre centomila posti, sessantatre collegamenti per quattordici Paesi, di cui ventuno nazionali e quarantadue internazionali.

Il Costa Smeralda si prepara ad accogliere oltre 46mila passeggeri, più 30 per cento nel volume di movimenti e passeggeri rispetto all'anno scorso, con una crescita significativa nei mercati esteri, e al Riviera del Corallo sono attesi circa 29mila passeggeri, più 17 per cento.

