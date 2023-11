Si chiude con una serata nella chiesa d San Michele Arcangelo la lunga serie di incontri ideati dallo speaker radiofonico Tommy Rossi. “Nopothomollare”, il titolo dell’ultimo appuntamento, in programma domani dalle 20, è il contenitore che sigla un precorso ricco di emozioni dove ogni tappa è stata un collage di musica e memoria, prevenzione e solidarietà.

Tommy, una diagnosi di cancro avuta nel 2021, ha voluto fare della lotta alla malattia un’occasione di crescita e di altruismo costruendo attorno a sé una rete solidale concretizzatisi in cinque serate di raccolta fondi che si sono svolte all’Archivio Mario Cervo, partner e sponsor dell’iniziativa. Da Francesco Piu ai Tazenda, da Beppe Dettori agli Istentales e Maria Giovanna Cherchi, in tantissimi del mondo della musica isolano hanno raccolto l’appello dello speaker che per tutta l’estate ha cucito le serate - evento, ognuna firmata da una dedica speciale; le note alternate a momenti di riflessione sui temi della prevenzione, introdotti da medici e infermieri del reparto di Oncologia dell’Ospedale olbiese Giovanni Paolo II, hanno riempito il giardino dell’Archivio e racimolato il tesoretto che servirà ad acquistare beni utili al benessere dei pazienti oncologici.

Da “Nonmollaremai” a “Nopothomollare”, la serata di domani tutta all’insegna della musica tradizionale sarda con i cori Su Nugoresu, Sos Astores, Olbia Folk Ensemble e Stellaria de Santu Nigola. Una serata da non perdere nella quale verranno ricordati Luca Martinazzi e Paolo e Francesco Piccinnu. Intanto l’iniziativa furoreggia anche nel mondo degli eventi motoristici sardi, dove Tommy Rossi è un apprezzato speaker: tra piloti e navigatori l’adesivo dell’iniziativa che sempre più spesso “corre” su caschi e autovetture.

