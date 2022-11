È stato ritrovato sano e salvo il trentaduenne di Buddusò, che da tempo risiede a Olbia, che non dava sue notizie ai familiari da venerdì scorso.

La notizia della sua (presunta) scomparsa aveva tenuto in apprensione i compaesani del centro del Monte Acuto: i volontari della protezione civile erano pronti anche a organizzare dei gruppi di ricerca.

La madre in serata era andata a Olbia, dove lavora il ragazzo, per chiedere aiuto alle forze dell’ordine ma, anche se disperata, non aveva presentato formale denuncia di scomparsa. In serata la buona notizia: il ragazzo era per i fatti suoi ed è sano e salvo.

(Unioneonline/E.Fr.)

