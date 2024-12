Nella rituale pagella di fine anno il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, nella conferenza stampa di bilancio del 2024, si assegna un dieci. Per i progetti e gli investimenti messi in campo che disegnano per la città gallurese, in costante crescita, un ruolo di riferimento a livello regionale. «Per la lode aspettiamo il prossimo anno», che in teoria dovrebbe essere l’ultimo sempre che non venga eliminato il limite del terzo mandato. In quel caso, l’aspirazione di Nizzi, è quella di ricandidarsi alla carica di sindaco.

È uno dei temi politici, in una conferenza stampa dedicata quasi completamente a temi amministrativi, a quello che si è fatto e a quello che c’è da fare. In ordine cronologico, proprio questa mattina è stata firmato dalla Direzione marittima l’atto che consente al Comune di procedere finalmente con l’accreditamento del museo archeologico e il suo ingresso nel sistema museale. Un tassello che si aggiunge, nel settore cultura (e formazione) all’acquisizione del vecchio cinema Astra che diventerà teatro comunale e alla crescita del polo universitario, in collaborazione con gli atenei di Sassari e Cagliari.

Sul piano dell’assetto del territorio, il 2024 ha portato – tra le altre cose – l’approvazione da parte della Regione della variante al Piano di assetto idrogeologico, indispensabile per procedere con il piano di messa in sicurezza e che consentirà di liberare buona parte del territorio comunale dai vincoli di edificabilità e la presa d’atto del Pul, il piano dei litorali che ricalca quello del 2017 ma amplia le porzioni di spiaggia libera.

Proseguono anche gli interventi sulla città green con finanziamenti per realizzare i nuovi tratti della pista ciclabile che saranno collegati a quella del Cipnes e consentiranno di raggiungere la spiaggia di Pittulongu. Sul fronte delle energie alternative va avanti la costituzione della comunità energetica. «Abbiamo detto no all’agrifotovoltaico e alle pale eoliche – ha spiegato Nizzi – e procederemo all’installazione dei pannelli solari su edifici pubblici e parcheggi».

Il sindaco ha anche evidenziato un rafforzamento del ruolo della città nel quadro regionale (un impegno su tutti quello per l’Einstein Telescope a Sos Enattos) e un clima di grande collaborazione istituzionale con la Regione e il Governo.

