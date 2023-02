Primo passo verso l’abbattimento della sopraelevata sud sul Golfo di Olbia ( e realizzazione del tunnel sottomarino) scritto nero su bianco tra le righe della finanziaria della Regione, approvata il 21 febbraio e pubblicata oggi sul Buras. Lo ha annunciato il Sindaco Settimo Nizzi, a margine della presentazione dell’installazione “Ocean” sul lungomare di Via Redipuglia,ufficializzando il finanziamento da un milione e ottocentomila di euro che darà avvio alla progettazione di una delle opere ritenute strategiche dal primo cittadino.

«Un progetto importante, da sempre abbiamo chiesto ala regione di darci una mano per finanziare la progettazione e ci hanno ascoltato – dichiara Nizzi –, devo ringraziare soprattutto l’assessore alla programmazione Giuseppe Fasolino, il Presidente Christian Solinas, ma anche i consiglieri regionali del territorio, che hanno voluto che questo piccolo finanziamento potesse essere il primo momento della nuova viabilità e nuova vita del golfo di Olbia» .

Il sindaco guarda al futuro: «Non ci vorrà meno di un lustro tra autorizzazioni e soprattutto per avviare la realizzazione che ormai si fa con mezzi tecnologici importanti. Ma ora si parte con la progettazione per la valutazione di impatto ambientale perché possa andare in gara per la realizzazione dell’opera rendendo il progetto definitivo ed esecutivo».

© Riproduzione riservata