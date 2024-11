Continua il giro dei sopralluoghi dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, nei cantieri sardi della rete Anas. Dopo le visite di Monte Pino (Sp 38) e al Lotto 4 del Sassari-Olbia (Statale 729) sono in corso le verifiche dei cantieri della SS 131DCN, la Olbia Nuoro, in particolare la galleria S’Iscala e i viadotti nel tratto di di Marreri.

I vertici di Anas (Francesco Ruocco, responsabile area Sardegna e Salvatore Campione responsabile Area Gestione Rete Sassari) hanno fatto il punto della situazione con importanti comunicazioni. Il Lotto 4 della Olbia Sassari sarà ultimato entro la fine dell’anno, come da cronoprogramma. Sulla SS 131DCN, il 10 aprile del 2025 sarà consegnata la galleria ultimata di S’Iscala, si tratta della settore della corsia in direzione Olbia, quella di marcia opposta (direzione Nuoro) è stata aperta il 5 marzo 2024, l’investimento complessivo è di 57 milioni di euro.

Per quanto riguarda i viadotti, cinque, di Marreri saranno consegnati entro la fine dell’estate 2025, l’investimento è di 15 milioni di euro. La visita prosegue con tappe a Cossoine e Nuraminis per la verifica dello stato di alcuni cantieri. Piu ha ringraziato i vertici Anas per il rispetto delle tempistiche che erano state garantite alla Regione, almeno per quanto riguarda la Sassari Olbia e la Olbia Nuoro.

