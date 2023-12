Ha preso il via ieri, con l’inaugurazione di Spark, la nuova edizione di Xmas is a place. L’appuntamento natalizio targato ColorArt e ideato da Manuel Marotto prende le mosse dall’elemento centrale dell’installazione natalizia en plein air in Piazza Gallura.

Si tratta di Spark (scintilla), un abete di 10 metri dalla figura regale, collocato al centro della piazza del Municipio: all’accensione dell’impianto di illuminazione interna, Spark ha esibito, davanti allo stupore e all’apprezzamento dei presenti, un outfit bianco-oro che sarà il coefficiente innovativo della produzione 2023 di Marotto e della squadra di ColorArt. Un abbinamento perfetto per enfatizzare gli elementi simbolici della tradizione presenti nelle due distinte isole installative in progetto per questo Natale.

«Associato a uno dei fenomeni atmosferici caratterizzanti l’inverno del territorio, il bianco – si legge nella nota che accompagna la presentazione di Spark – è volto a richiamare il candore, la purezza, il ritmo regolare, leggero e lento della neve, e al contempo l’irruzione della luce e la forma muta e silente dell’attesa del Cristo Re. Di contro l’oro, elemento dalla estensione semantica piuttosto vasta, tributo alla natura divina e regale del Cristo bambino, non solo rappresenterà la sontuosità della ricorrenza ma più intrinsecamente simboleggerà la ricchezza spirituale del Divino, della fede e la luce dell’interiorità dell’individuo».

Spark diviene cosi il simbolo dell’atmosfera ovattata e calda che si respirerà a Tempio dai giorni dell’Avvento all’Epifania, rappresentando insieme un’anticipazione ghiottissima del nuovo progetto natalizio di ColorArt.

© Riproduzione riservata