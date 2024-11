Multa annullata dal Consiglio di Stato e soldi che ora devono essere versati nelle casse comunali.

L’Agcom pagherà 13mila euro al Comune di Arzachena, dando esecuzione a quanto deciso dai giudici amministrativi dell’ultima istanza. Il Consiglio di Stato nei mesi scorsi aveva accolto il ricorso dell’amministrazione arzachenese, rappresentata dall’avvocato Stefano Forgiarini.

Il Comune guidato dal sindaco Roberto Ragnedda era stato sanzionato dall’Agcom, su richiesta di una società, perché non avrebbe collaborato alla installazione della fibra ottica nel suo territorio.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contestò le presunte mancate attività tecniche sulle strutture di proprietà comunale, in sostanza ad Arzachena la società affidataria degli interventi non avrebbe potuto operare su cavidotti e altri impianti. Ma il Consiglio di Stato ha dato ragione all’avvocato Stefano Forgiarini e adesso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sta dando seguito alla sentenza.

