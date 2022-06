Incidente stradale, intorno alle 13, sulla strada statale 125, al km 343, all'incrocio con la circonvallazione esterna Arzachena-Palau.

Per cause ancora da accertare un motociclista è andato a scontrarsi con un'autovettura.

Per il centauro è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale, lievi ferite invece per la donna a bordo dell'auto, una fiat Punto.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale di Arzachena.

Le due strade, a causa dell’incidente, hanno subito forti rallentamenti per oltre un'ora, fino alla completa bonifica dell'area.

