I tifosi del calcio gallurese e sardo piangono uno dei suoi protagonisti più amati: Piero Muntoni, per tutti zio Piero, di Santa Teresa Gallura, che ieri, dopo una malattia, è morto all'età di 91 anni. Dirigente calcistico, è stato presidente e unico proprietario (con qualche piccola parentesi) del Santa Teresa dal 1976 al 2012. Condusse la squadra dalla seconda categoria alla serie D. Ebbe alle sue dipendenze giocatori e allenatori importanti, del calibro di Gigi Piras, Ernesto Truddaiu e Sergio Bagatti.

Personaggio straordinario e vulcanico, nella vita si era fatto da solo. Rimasto orfano da bambino, da ragazzo fece anche il bigliettaio di un cinema, poi la rapidissima scalata nel mondo del commercio, in cui Piero Muntoni costruì un impero nell'artigianato sardo.

Grande appassionato di pesca, fu anche gestore e proprietario di una tonnara presso Capo Testa. Il calcio era uno dei suoi grandi amori, i giocatori tutti suoi figli. Celestino Ciarolu, grande bomber teresino e capocannoniere di tutti i tempi della squadra, era tra questi. «Se n'è andato un padre - commenta -. Con lui abbiamo gioito, litigato e vissuto momenti indimenticabili. Era impossibile non volergli bene. Della squadra era presidente, padrone, magazziniere, tracciava il campo. Insomma, tutto. Zio Piero è stato una di quelle persone che hanno reso più bello questo sport».

Piero Muntoni divenne anche celebre per esoneri clamorosi e per le polemiche arbitrali. Fu tra gli organizzatori del famoso torneo estivo di Santa Teresa Gallura, un Viareggio giovanile estivo che vide la partecipazione di squadre e giocatori straordinari. Compagini come Milan, Cagliari (che una volta lo vinse), Juventus, Bayern di Monaco e l'allora fortissimo Hajduk Spalato. Vi giocarono campioni come Nanu Galderisi e Franco Baresi. Tutto merito di dirigenti appassionati come Zio Piero Muntoni, che lascia la moglie Agostina e i figli Maurizio e Tommaso, oltre a vari nipoti. I funerali si svolgeranno a Santa Teresa Gallura venerdì mattina, alle 10 nella chiesa San Vittorio.



