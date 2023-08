«Consolidare due appuntamenti settimanali nel centro storico a sostegno delle attività commerciali è una delle iniziative discusse insieme ai rappresentanti degli imprenditori per garantire una valida alternativa ai visitatori e ai residenti. Allo stesso tempo, cerchiamo di stimolare gli esercenti nel rinnovare la propria offerta per incontrare gusti e nuove abitudini dei consumatori». A dirlo è Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio di Arzachena.

Col trasferimento del mercatino settimanale del mercoledì mattina e la novità del mercato serale del giovedì, l'Amministrazione Ragnedda punta ad animare stabilmente il centro storico di Arzachena, che ospita anche attività di intrattenimento e lavorazioni artigianali come iniziative a sostegno del piano di rivitalizzazione del vecchio quartiere e delle attività commerciali che vi operano.

Ogni giovedì, dalle 20 e per tutto il mese di agosto, è stato programmato anche un calendario di attività di animazione con musica, giochi e laboratori dedicati alla famiglia. Questa settimana saranno ospiti alcuni dei più quotati maestri coltellinai sardi grazie alla collaborazione con l’ANA - Associazione nazionale ambulanti coordinata da Pietro Giordo.

«Abbiamo investito risorse e attivato collaborazioni per portare in piazza professionisti dell’intrattenimento e artigiani che si affiancano agli espositori per creare sempre un’attrazione diversa ogni giovedì», prosegue Claudia Giagoni. «Il 24 agosto, ad esempio, saranno con noi Gian Mario Fogarizzu, Enrico Sulis e Cristiano Depaolis per mostrare dal vivo la tradizionale lavorazione del coltello artigianale sardo. Sono considerati tra i migliori rappresentanti di questa arte in Sardegna. Sono in scaletta anche giochi per bambini in collaborazione con Magic Party».





