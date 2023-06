Si è conclusa nel tardo pomeriggio l’ispezione della Guardia Costiera nel cantiere del maxi gazebo di Cala Finanza, l’enorme struttura realizzata davanti all’isola di Tavolara per ospitare una festa riservata a vip e capi di stato, i cui dettagli sono coperti dal riserbo più assoluto. Il capo dei pm di Tempio, Gregorio Capasso, oggi ha ordinato una ispezione affidata al personale della Capitaneria di Porto di Olbia e ai militari della Sezione della Guardia Costiera della Procura di Tempio. L’attività è stata disposta dopo il deposito di una relazione dei Carabinieri del Noe.

Il personale dell’Arma avrebbe escluso violazioni paesaggistiche e ambientali, mentre emerge la problematica della presunta mancanza di comunicazioni e di nullaosta riguardo alla distanza del maxi gazebo dalla battigia, inferiore a trenta metri.

Per questa ragione l’ispezione di questo pomeriggio è stata affidata alla Guardia Costiera, i risultati dell’attività non sono stati resi noti, ma sarebbero in corso valutazioni per eventuali sanzioni penali e amministrative, riguardanti la presunta violazione di norme del Codice della Navigazione che regolano l’utilizzo di aree demaniali o comunque in prossimità dell’arenile. Il gazebo ora ha cambiato aspetto ed è completamente chiuso.

