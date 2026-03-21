Nuova edizione al Mater Olbia Hospital per l’open day dedicato alle Professioni Sanitarie.

L’appuntamento è per giovedì 26 marzo, in una giornata nata con l’obiettivo di offrire ai laureandi e ai giovani professionisti l’opportunità di conoscere da vicino la realtà dell’ospedale, i suoi modelli organizzativi e le concrete prospettive di inserimento lavorativo.

Per i partecipanti spazio al confronto con i coordinatori delle principali aree cliniche - tra cui Area Chirurgica, Riabilitazione, Endoscopia Digestiva, Terapia Intensiva, Blocco Operatorio e Radiologia – per comprendere da vicino modalità operative, percorsi professionali e modelli di lavoro interdisciplinare.

L’open day sarà anche occasione di presentazione del piano di formazione interna ed esterna dedicato al personale sanitario non medico, insieme alle facilitazioni logistiche e abitative previste per il personale non residente. Il programma prevede inoltre un tour guidato nelle principali aree dell’ospedale e un momento di approfondimento con l’ufficio risorse umane che illustrerà le opportunità contrattuali e le possibilità di crescita professionale per i giovani laureandi.

«Il 45% dei partecipanti alla scorsa edizione è stato assunto entro i tre mesi successivi – le parole di Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, Amministratore Delegato del Mater Olbia Hospital –. È un risultato molto positivo, che ci ha spinto a promuovere una seconda edizione dell’iniziativa con l’obiettivo di aprire nuovamente le porte del nostro ospedale ai nuovi laureandi e a chi si affaccia oggi sul mondo del lavoro. Il Mater Olbia Hospital è una realtà solida, in crescita, che punta sulle persone, sulla formazione e sulla qualità del lavoro di squadra come elementi centrali dell’assistenza».

L’evento è rivolto a infermieri, fisioterapisti, logopedisti, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia per immagini e radioterapia, ostetriche/i.

Per maggiori informazioni e per confermare la partecipazione è sufficiente visitare la pagina internet dell’evento sul sito internet dell’ospedale. Posti limitati, adesioni entro il 24 marzo.

(Unioneonline)

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