Ci sono buone notizie per il comune di Luras sul fronte della viabilità: la Provincia di Sassari ha, infatti, affidato i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità provinciale e relative pertinenze per la strada provinciale numero 10, nel tratto di Via Carana, all’operatore economico Sarda Appalti Olbia Srl.

«I lavori per un importo a base d'asta di 39mila 364,82 euro (di cui 38mila 714,82 euro per lavori e 650 euro per oneri della sicurezza) - specifica il sindaco, Mauro Azzena - partiranno a breve e sono il frutto di lunghe interlocuzioni tra l'Amministrazione Comunale di Luras, nella persona del sindaco, e l'Amministrazione Provinciale che ha dato mostra di mantener fede alla parola data garantendo maggior sicurezza e maggior decoro urbano in un tratto di strada di grande valenza e rilevanza per gli utenti luresi e non solo. Sarà nostra premura informare sull'andamento e la conclusione dei lavori».

