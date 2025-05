Luogosanto programma l’estate, dal 1° giugno fino al 30 settembre, con un ricco calendario di eventi “Lu Statiali in Locusantu 2025”, coordinati dalla Pro Loco e dal Comune in collaborazione con la Chiesa, comitati e associazioni.

Si tratta di 14 appuntamenti, di carattere religioso, culinario, sociale e sportivo, diversi dei quali si sviluppano per più giorni, ai quali si aggiunge, come 15º grande appuntamento, quello della 797ª Festa Manna di Gaddura, che occuperà ben 16 giorni, dal 30 agosto al 15 settembre.

Il calendario de Lu Statiali è già stato varato mentre per quello della Festa Manna (tradizionale appuntamento di fede per i credenti cattolici della Gallura accompagnato da una serie di vari eventi) si sa già che l'8 settembre si esibirà il cantautore e rapper, Mr Rain, in piazza Incoronazione.

Una tradizione consolidata ormai, questa estiva a Luogosanto, che va di anno in anno a incrementarsi di eventi e appuntamenti, richiamando un numero sempre maggiore di cittadini, provenienti dagli altri paesi e di turisti che, presenti nelle vicine località balneari, approfittano di queste manifestazioni per visitare il paese e ciò che lo circonda.

Si parte il 1° giugno, con la festa di San Trano e il 5º Trekking a cavallo, a cura della Proloco, dell’associazone Lu Juali e dei Fidali ‘81, e si termina, Festa Manna a parte, il 6 settembre con Isole che parlano, XXIX. edizione, con degustazione di miele gallurese e il concerto al palazzo di Baldu, a cura dell’associazione Sarditudine.

