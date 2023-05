Una cittadina incantevole di 1.800 abitanti in piena Gallura. Pulita e ordinatissima. Ornata da piante e aiuole perfettamente armonizzate nel tessuto urbano. Parliamo di Luogosanto. Ma questa invidiabile situazione ovviamente non è frutto di un caso. Nelle varie manutenzioni e nella cura del verde pubblico sono impegnati chi riceve sussidi sociali, lavoratori socialmente utili e percettori di reddito di cittadinanza, che si sono ben prestati a mettersi a disposizione della loro comunità.

In tutto una decina di unità. Tra coloro che ricevono i sussidi e che lavorano per il comune anche quelli del progetto regionale Reis "Agiudu Torrau". Tutti perfettamente integrati e coordinati.

«Il contributo dei soggetti menzionati è fondamentale per gli obbiettivi prefissati dall'Amministrazione, visto che in pianta organica abbiamo pochi operai - spiega il sindaco Agostino Pirredda, in carica dal 2015 -. Sottolineo inoltre che per i percettori di reddito di cittadinanza faremo dei progetti appositi nei prossimi mesi. Molto importante anche la convenzione tutt'ora in atto con Forestas. Inoltre su verde pubblico e manutenzioni investiamo dal nostro bilancio 50 mila euro annui. Tutti questi fattori, uniti al senso civico dei cittadini, portano a risultati straordinari nel decoro, nella pulizia e ordine della nostra cittadina. Intendiamo quindi proseguire in questa direzione. Basilari - conclude il primo cittadino - per rendere sempre più appetibile Luogosanto dal punto di vista turistico, viste le grandi tradizioni enogastronomiche, culturali e storiche che lo contraddistinguono».



