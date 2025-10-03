Medici, infermieri e amministrativi della ASL Gallura, insieme a famiglie e associazioni, hanno acceso, ieri notte, le 2Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”.

Al flash mob pacifico e silenzioso, promosso dalla rete nazionale #Digiunogaza, hanno aderito gli ospedali Giovanni Paolo II di Olbia, Paolo Dettori di Tempio e Paolo Merlo di La Maddalena per solidarizzare con il popolo palestinese e ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi dall'esercito israeliano, dal 7 ottobre 2023 a oggi.

Durante il flash mob, illuminato da torce, lampade e cellulari, è stata letta la lista dei nomi dei sanitari palestinesi uccisi dalle bombe, seguita dagli interventi spontanei di pediatri ed educatori per dire che le prime vittime del genocidio sono i bambini che perdono vita e speranza. Stamattina, Olbia aderisce allo sciopero nazionale della CGIL con un corteo che attraverserà le vie del centro storico.

