Nuova vita per gli impianti sportivi di Loiri Porto San Paolo.

Dopo l’avvio della manifestazione di interesse, che scadrà a dicembre, nei primi mesi del prossimo anno partiranno i lavori per il restyling della struttura di Loiri, un intervento da 865mila euro di cui 700mila provenienti dal bando ministeriale Sport e Periferie.

La vecchia superficie di gioco in terra battuta sarà sostituita da un manto in erba sintetica è sarà realizzato un impianto drenante per le acque piovane ed una nuova recinzione intorno al campo. Anche il campetto polivalente di Loiri è oggetto proprio in questi giorni di un intervento che prevede la realizzazione di una nuova struttura per gli spogliatoi.

L’amministrazione guidata da Francesco Lai è inoltre in attesa di novità sulla possibilità di ottenere un finanziamento per costruire ex novo un impianto sportivo in sintetico anche a Porto San Paolo, studiando una nuova e più idonea collocazione all’ingresso del paese e non più nel cuore del centro abitato.

Per il momento l’attuale campo da calcio “Zirottu” è stato oggetto di un intervento di adeguamento e sistemazione che comprende il rifacimento della superficie di gioco in sterrato, la recinzione intorno al campo e la sistemazione degli spogliatoi.

