Lei ha estratto un coltellaccio da sub, lui ha provato a disarmarla ed è rimasto ferito. Indagano polizia e carabinieri sulla lite tra due giovanissimi, rispettivamente di 18 e 21 anni, scoppiata questa mattina in strada, tra piazza Mercato e piazza Matteotti, in pieno centro a Olbia.

Stando a una prima ricostruzione, i due avevano avuto una relazione sentimentale. Oggi l’incontro, con la discussione che si è fatta sempre più animata. Lei dalle parole è passata ai fatti: all’improvviso ha estratto un coltello da sub e l’ha brandito di fronte al giovane. Che ha provato a eliminare la minaccia dell’arma: nel tentativo, ha riportato una ferita alla mano.

La lite è andata in scena davanti a numerosi testimoni: vedendo questa pericolosa evoluzione, qualcuno ha allertato le forze dell’ordine e il 118. Le prime hanno subito avviato gli accertamenti, i soccorritori hanno portato il giovane in ospedale.

© Riproduzione riservata