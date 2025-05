Sono sempre in corso i lavori di scavo per il cablaggio tra la centrale di trasformazione e il centro abitato di Palau e per Porto Rafael, attività iniziata da tempo, che ha portato e sta portando, lungo la strada statale d’accesso al paese e all’imbarco per i traghetti per La Maddalena, specialmente ora con la buona stagione, con l’intensificarsi del traffico veicolare, parecchi disagi; per i semafori e il senso unico alternato che causano code di auto in entrata e uscita.

Sulla questione è intervenuto, nei giorni scorsi, il gruppo consiliare d’opposizione, Palau Avanti, che «lungi dal criticare un'opera infrastrutturale, soprattutto quando è utile e migliorativa delle condizioni di vita di una comunità», ha espresso «qualche dubbio sui tempi scelti per l'apertura dei cantieri, specialmente in luoghi, come Palau, dove la stagionalità accresce in maniera esponenziale il traffico stradale e quindi richiederebbe una programmazione più attenta riguardo la scelta sul periodo di inizio dei lavori».

Rivolgendosi poi al sindaco Franco Manna, Palau Avanti lo ha invitato «a far presente ai responsabili Anas che il ripristino del manto stradale lungo il percorso dei lavori lascia molto a desiderare, per voler essere moderati nel definirlo, e che le condizioni della strada oggi sono peggiorate soprattutto in termini di sicurezza. Noi speriamo sia una condizione temporanea e che l'Anas abbia previsto successivi interventi che riportino la superficie stradale almeno alle condizioni precedenti all'intervento».

