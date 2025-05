È stata pubblicata oggi 28 maggio, nell’albo pretorio del Comune di La Maddalena, l’ordinanza n. 7 del 19 maggio (di 9 giorni fa) recante buone notizie per maddalenini e turisti: il sindaco Fabio Lai, ha infatti revocato la propria precedente ordinanza del 5 marzo scorso, con la quale dichiarava la non potabilità delle acque presenti nelle condotte idriche del Comune di La Maddalena, vietandone l’utilizzo per fini potabili ed alimentari; e questo in conseguenza della nota dell’ASL Gallura – Dipartimento di Prevenzione, Area Medica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (del 16 maggio scorso) con la quale sono stati comunicati gli esiti delle analisi effettuate dal laboratorio analisi Abbanoa sulle acque prelevate in data 5 maggio, dai quali emerge, scrive il sindaco Lai, “la rispondenza delle acque ai requisiti richiesti dal d.lgs. n. 18/23”; Preso dunque atto del giudizio sanitario di “acque potabili idonee al consumo umano”, il sindaci Lai ha disposto la revoca dell’ordinanza sindacale n. 3 del 05.03.2025, relativa alla dichiarazione di non potabilità delle acque presenti nelle condotte idriche del Comune di La Maddalena con la quale si vietava l’utilizzo per fini potabili ed alimentari.

