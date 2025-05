Contro la sosta selvaggia dei camper, l'amministrazione comunale corre ai ripari: stamattina è stata approvata in Giunta, l’istituzione di un parcheggio dedicato, a pagamento, all'ingresso nord di Olbia.

Sempre più consistente il turismo itinerante in città che fa sosta senza autorizzazione in aree pubbliche o in luoghi di pregio naturalistico, l’amministrazione comunale ha individuato una zona per disciplinare la permanenza indiscriminata delle roulotte nei parcheggi, che impatta negativamente sul decoro urbano e ha conseguenze sulla viabilità e sulla gestione dei rifiuti, spesso abbandonati sulle strade.

La questione del campeggio abusivo è stata sollevata in Consiglio comunale con una mozione presentata dai consiglieri del gruppo di opposizione Liberi insieme che chiedevano al sindaco, Settimo Nizzi, un intervento per contenere il fenomeno che «incide sulla sicurezza e sul potenziale turistico attrattivo della città».

Il primo cittadino aveva rassicurato i consiglieri comunali spiegando che nel nuovo Piano urbanistico comunale, approvato di recente in Aula, sono previste delle zone destinate esclusivamente ai caravan, anche con l'intenzione di sostenere forme di turismo sostenibile come quello itinerante.

© Riproduzione riservata