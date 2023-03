Controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono stati svolti nei cantieri edili di Santa Teresa Gallura.

In azione il nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Sassari che hanno accertato, in uno dei cantieri riconducibile a una società laziale, la presenza di un lavoratore in nero.

La ditta ha ricevuto non solo la maxi sanzione da 4.600 euro ma si è vista anche sospendere l’attività.

