L’Avis Olbia avrà una nuova autoemoteca. Oggi, alla presenza della stampa, firmato il contratto che ne sancisce l’acquisto dall’azienda specializzata che si è aggiudicata il bando.

L’annuncio è stato dato dal Presidente onorario Agostino Chiaffitella; il mezzo permetterà all’associazione di proseguire con ancora più slancio nella meritoria azione della raccolta di sangue.

Piccola e agile, conducibile con la patente B, la nuova autoemoteca al servizio dei donatori permetterà di abbattere i costi dei viaggi per raggiungere i punti di volta in volta scelti per la raccolta. L’operazione è stata finanziata grazie a fondi stanziati dalla Regione Sardegna. Il veicolo attrezzato si vestirà della creatività degli studenti della primaria e delle superiori grazie a un concorso di idee valutato da una giuria.

«Le scuole elementari si dovranno preoccupare del layout interno mentre le scuole superiori si occuperanno dell’esterno - ha spiegato Murrighile - vogliamo dare un elemento gioioso e il fatto che questa indicazione arrivi dalle scuole elementari vuol dire che queste saranno coinvolte nei temi della donazione, un segno importante che vogliamo lasciare alla comunità».

«Un aiuto determinante ai fini del buon esito dell’operazione - ha sottolineato ancora Murrighile – ci è stato fornito dal consigliere regionale Giovanni Antonio Satta, che ringraziamo».

Un bene di tutta la collettività, ha poi rimarcato il Direttivo, formalmente di Avis Olbia ma a disposizione di tutta la Provincia e di chi la vorrà utilizzare. «L’Avis lavora per i cittadini e l’obiettivo è portare sangue alla comunità. In un momento in cui la sanità versa in uno stato comatoso il fatto che un’associazione sia riuscita in questo è un segnale di speranza – prosegue Murrighile – che lascia intendere che le cose si possono fare, le persone unite possono fare la differenza. Questo regalo coincide con l’ottantesimo anno del nostro Presidente onorario Agostino Chiaffitella, è il coronamento di un percorso che suggella il lavoro di anni».

Nell’occasione è stata annunciata una prossima raccolta che si terrà a fine mese al Mater Olbia e ricordato il successo della donazione organizzata in collaborazione con il management del Festival “Red Valley” che ha messo a disposizione 120 biglietti in omaggio.

