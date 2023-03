Sono rimasti “imprigionati” per almeno due ore diversi passeggeri del traghetto Moby arrivato questa mattina a Olbia da Livorno.

La nave è giunta nel porto gallurese alle 6.45, ma per circa cinquanta persone non è stato possibile toccare subito la terraferma.

Il problema? Due, spiega una passeggera, Maryrosa Messina.

Il primo: una macchina elettrica a quanto pare scarica che ha sbarrato l’uscita. «Ma la cosa più preoccupante era un ponte completamente bloccato. Noi che eravamo nel garage cinque non riuscivamo a uscire».

Dopo due ore, intorno alle 8.45, anche loro finalmente sono stati fatti sbarcare.

«Abito a Milano ma mia mamma è sarda quindi vengo spesso nell’Isola – racconta Messina -. Fortunatamente questo episodio si è verificato in un periodo non a pieno regime, altrimenti il caldo in garage e la calca avrebbero creato ancora più disagio. Però non posso fare a meno di chiedermi: siamo veramente pronti a livello di trasporti a gestire la stagione estiva? Mi dispiace perché da metà sarda vorrei che tutto fosse perfetto. E invece, non so se è perché venerdì 17, oggi ci siamo trovati in una situazione davvero spiacevole».

