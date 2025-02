«La direzione aziendale fa sapere che è esclusa la possibilità di chiusura del Pronto Soccorso di Olbia e si sta lavorando a una soluzione per garantire la prosecuzione del servizio di emergenza-urgenza, soluzione che sarà condivisa con l'Assessorato regionale della Sanità».

Lo precisa, in una nota, la Asl Gallura in merito alle dichiarazioni del deputato della Lega Dario Giagoni, che ha presentato un'interrogazione al ministro della Salute Orazio Schillaci per far chiarezza sulla questione e per sollecitare interventi immediati.

