Ha trovato un’auto aperta e dall’abitacolo ha asportato alcuni oggetti.

L’allarme è scattato ieri sera a Olbia quando una donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri del Radiomobile segnalando che un uomo, poco prima, si era introdotto nella sua macchina, lasciata incustodita per pochi minuti. Le ricerche sono state immediate e il responsabile, un tunisino di 39 anni senza fissa dimora, è stato bloccato poco dopo. Era già stato raggiunto da un provvedimento di espulsione, ora è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.

(Unioneonline/s.s.)

