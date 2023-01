Presentato ufficialmente il primo palinsesto di WebRoch, la radio dall’animo sociale del Community hub di Olbia. Nei locali totalmente rinnovati di Via Perugia, la neonata web radio del Community hub ha scoperto i nuovi volti e i programmi in onda dal primo febbraio.

Tra le attività dello spazio rigenerato di Poltu Quadu, nell’ambito del progetto europeo di riqualificazione urbana ITI che coinvolge due quartieri periferici della città, la stazione web si pone come amplificatore delle attività dell’hub, voce dei quartieri e spazio libero dove affrontare temi legati al territorio: focus sul mondo del volontariato, sulla multiculturalità, programmi dedicati a libri e alle parole, all’arte e alla cultura.

«Sarà una cassa di risonanza della comunità, dei due quartieri riqualificati - ha commentato la funzionaria e project manager del CH, Giuseppina Biosa - potrebbe diventare uno strumento attraverso il quale l’amministrazione presenta i suoi servizi e i suoi interventi».

Alla guida dei programmi sette speaker e due tecnici che hanno seguito il corso di formazione tenuto dalla giornalista radiofonica e Web Radio Expert del community hub, Maria Pintore. Natacha Tawadros ed Eva Langrova condurranno “Community”, dedicato alle comunità straniere, Daniela Serra ed Elisa Mantovani presentano “Libera la mente”, Ilaria Del Giudice e Roberta Restifo conducono “Raccontami di te”, Michele Angioi parlerà di libri in “A tutto volume”; Maila Mariano ed Angelo Giaccio si occuperanno della parte tecnica. “Vincent, tutti i colori dell’arte” sarà lo spazio dedicato all’arte con la sigla originale firmata dal musicista Mauro Mibelli.

«Oltre a questi programmi il palinsesto è pensato per trattare tanti argomenti come il racconto dei quartieri – ha sottolineato Pintore - ci sarà spazio per la poesia ma anche per le storie di imprenditoria. La musica, chiaramente, sarà la colonna portante della radio». Alla presentazione hanno partecipato anche l’Assessora ai servizi sociali, Simonetta Lai, la referente della coop. Oltrans Service per la Webroch, Selene Fiori, e la coordinatrice del community, Alessandra Feola. WebRoch è inserita nel sito del Community hub.

